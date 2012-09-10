Наступник Тейшейри вручив вірчі грамоти Януковичу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Президент також прийняв вірчі грамоти від новопризначених Надзвичайних і Повноважних Послів іноземних держав. Зокрема, вірчі грамоти главі Української держави вручили Надзвичайні і Повноважні Посли: Федеративної Республіки Нігерія Франк Нгозі Ісох, Киргизької Республіки Улукбек Чиналієв, Федеративної Республіки Німеччина Крістоф Вайль, Естонської Республіки Сулев Канніке, Арабської Республіки Єгипет Усама Тауфік Юсеф Бадр.

В.Янукович побажав дипломатам успішної роботи в Україні. «Щоб та робота, яку ви будете здійснювати, йшла на користь нашим країнам», - зазначив Президент.

Нині, підкреслив глава держави, в Україні реалізуються реформи в багатьох сферах життя - вони, в тому числі, стосуються розбудови демократичних інституцій, політичної системи, громадянського суспільства. Триває також робота над наближенням національного законодавства до європейського, додав він.

В.Янукович наголосив, що готовий до постійного діалогу з дипломатами, зокрема з економічних питань. Він також звернув увагу дипломатів на співпрацю з бізнесом, яка ведеться в рамках Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України.

Як відомо, попередник Я.Томбінського на посаді Посла, Голови Представництва Європейського Союзу в Україні - португальський дипломат Жозе Мануель Пінту Тейшейра - був призначений на цю посаду у жовтні 2008 року.

Довідка УНІАН. Я.Томбінський народився 1958 року у Кракові (Польща). Закінчив Ягелонський університет, де вивчав німецьку філологію та історію. У молодості займався фехтуванням та був віце-чемпіоном Польщі в одному із різновидів цього виду спорту.

Дипломатичну кар'єру розпочав 1990 року на посаді секретаря посольства у Празі (до 1995 року), після чого працював послом у Словенії (до 1998), директором європейського департаменту МЗС (до 2001 року) та послом у Франції - до 1 лютого 2007 року, коли був призначений керівником постійного представництва Польщі в Європейському Союзі.

Представляв Польщу у комітеті постійних представників COREPER II, котрий займається питаннями Ради ЄС.

Я.Томбінський знає п'ять іноземних мов: німецьку, англійську, французьку, словенську та чеську. Одружений, має десятеро дітей.