Власенко сподівається, що Тимошенко завтра до суду не потягнуть

Як передає кореспондент УНІАН, сподівання на це на брифінгу в Харкові висловив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Я сподіваюсь, що оскільки нічого не змінилося, то і завтра в засіданні нічого не зміниться, тобто, Юлія Володимирівна не буде доставлена, оскільки це абсурдно - людину доставляти з лікарні в залу судових засідань», - сказав С.Власенко.

Водночас, він звернув увагу на те, що суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський, який розглядає справу щодо ЄЕСУ, призначивши судове засідання в рамках восьмитижневого періоду, порушив рекомендації німецьких лікарів, які просили забезпечити принаймні 8 тижнів спокою для екс-прем’єра для продовження успішного курсу реабілітації.

«Як ви пам’ятаєте, лікарі вимагали хоча б 8 тижнів без участі в судових засіданнях, але суддя вкотре не прислухався до рекомендацій і призначив слухання справи в межах цього строку», - наголосив С.Власенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

14 серпня Київський райсуд Харкова переніс розгляд справи на 11 вересня.