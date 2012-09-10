Новий гендиректор Лаври не виключає, що звільнить Прокаєву

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Михайлина повідомив сьогодні під час прес-конференції.

Він наголосив, що у музеях і заповідниках мають працювати відповідні фахівці - мистецтвознавці, історики, археологи та музеєзнавці.

Новий гендиректор повідомив, що наразі вивчає «правове походження» перебування декількох осіб на певних посадах у заповіднику. Зокрема, відзначив він, вивчається також доцільність перебування на відповідній посаді В.Прокаєвої.

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Окремо Л.Михайлина зазначив, що його дуже засмучує інформація про те, що В.Прокаєва нібито давала хабара за своє призначення. За його словами, для того, аби оцінити В.Прокаєву як професіонала, потрібно буде ще 1-2 тижні.

Також Л.Михайлина сказав, що остаточне рішення щодо В.Прокаєвої залежатиме від «глибини того, як я вивчу це питання».

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня В.Прокаєва заявила, що за своє призначення на посаду заступника гендиректора з міжнародної співпраці Києво-Печерського заповідника нібито передала колишньому гендиректорові заповідника Вікторії Лісничій 50 тисяч доларів хабара для міністра культури Михайла Кулиняка.

7 серпня В.Ліснича подала судовий позов щодо В.Прокаєвої за наклеп.

9 серпня Міністерство культури прийняло рішення про звільнення В.Лісничої з посади гендиректора Києво-Печерського історико-культурного заповідника «у зв'язку з колективними скаргами, які надходили в Мінкультури від працівників заповідника, в яких вказувалося на численні порушення трудового законодавства з боку дирекції заповідника».

10 серпня в.о. генерального директора Києво-Печерського історико-культурного заповідника була призначена Наталія Клименко, яка з грудня 2005-го по січень 2012-го очолювала Національний музей Тараса Шевченка.

31 серпня колективові Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" було представлено нового генерального директора Л.Михайлину, який раніше обіймав посаду директора державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця".