Прокаєва повернула собі посаду у Лаврі

Про це йдеться в сюжеті ТСН-Особливе.

Новопризначена директор заповідника Клименко потрапити до свого робочого кабінету не зуміла: ключів чомусь відшукати не змогли. Тому свій перший наказ нова очільниця установи переслала до відділу кадрів факсом: на посаді заступника гендиректора лаврського заповідника поновлюється Влада Прокаєва.

Скасовані також укази про звільнення ще чотирьох членів її команди.

Пізніше з комісією та охороною двері директорського кабінету відкрили слюсарі. Клименко оглянула приміщення та вийшла, наказавши опечатати двері до понеділка.

Екс-директор лаври від учора перебуває у кардіологічному відділенні київської лікарні. Медики заборонили їй приймати відвідувачів. Наказ про своє звільненя вона оскаржуватиме в суді.

Як повідомляв УНІАН, Прокаєва заявила, що передала $50 тисяч хабара для міністра Кулиняка, щоб отримати колись посаду заступника директора Києво-Печерського заповідника.