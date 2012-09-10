Тимошенко увосьме відмовилася їхати до суду

Про це УНІАН повідомили у прес-служба ДПтС.

Державна пенітенціарна служба України інформує, що керівництво Качанівської виправної колонії (№54) отримало запит від Київського районного суду м.Харкова про виклик Ю.Тимошенко для участі в судовому засіданні, яке заплановано на 10:00 годину 11 вересня п.р. Засуджену було проінформовано про отримання запиту.

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«У відповідь засуджена Ю.Тимошенко письмово проінформувала керівництво установи про відмову брати участь у судовому засідання 11 вересня п.р.», - повідомляє прес-служба і уточнює, що «це вже восьмий раз поспіль засуджена відмовляється прибути на судове засідання до Київського районного суду м.Харкова».

«Про це було складено відповідний письмовий акт і в подальшому проінформовано згаданий суд», - зауважили у прес-службі ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 вересня, народний депутат Сергій Власенко висловив сподівання, що Ю.Тимошенко не будуть 11 вересня доставляти на засідання Київського районного суду Харкова на слухання кримінальної справи щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

14 серпня Київський райсуд Харкова переніс розгляд справи на 11 вересня.