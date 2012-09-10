Тюремники божаться, що конфіденційність побачень Луценка не порушують

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної пенітенціарної служби України (ДПтС).

У повідомленні зазначається, що “порядок надання побачень засудженому з адвокатами та захисниками затверджено Кримінально-виконавчим кодексом України та Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань”. В ньому сказано, що “побачення засудженого Ю.Луценка з адвокатами та захисниками проводяться у кімнаті короткострокових побачень Менської виправної колонії (№ 91)”.

“Порядок обладнання таких кімнат також обумовлено вимогами нормативних документів. Зокрема, такі кімнати обладнані кабінами, розділеними між собою скляними перегородками. У кабінах встановлені полички з вмонтованими переговорними пристроями (телефонними трубками). Конфіденційність побачень, що проходять у таких кімнатах, не порушена”, - заявляють в ДПтС.

У повідомленні зазначається, що “порядок направлення звернень або отримання засудженими кореспонденції також регламентується Кримінально-виконавчим кодексом України та Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. Так, усі звернення (які направляються засудженими, або надходять на адресу засуджених) реєструються в канцелярії установи, після чого направляються (передаються) адресатам”.

“Відповідно, заяви щодо неможливості передачі кореспонденції засудженому Ю. Луценко, не відповідають дійсності»,- заявляють у ДПтС.

Як повідомляв сьогодні УНІАН з посиланням на прес-службу політичної партії «Народна Самооборона», адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін заявив, що відбувається порушення прав щодо його підзахисного. Він наголосив: «Нам відмовлено у зустрічі із Луценком у форматі прямого спілкування, вчергове запропоновано спілкуватися із ним через броньоване скло та телефон, який прослуховується. Як може здійснюватися захист мого клієнта, якщо наша розмова прослуховуються, записується та, напевно, транслюється за вимогою».

І. Фомін зазначив, що попередньо він направив на ім’я керівника Менської ВК №91 заяву про порушення прав його підзахисного Юрія Луценка. «Це недодержання адвокатської таємниці, порушення вимог листування, а також обмеження у праві на телефонне спілкування та отримання кореспонденції та інтернет-роздруківок», - уточнив він.

І.Фомін також сказав, що, не дивлячись на наявність такої заяви, керівництво Менської ВК діяло у порушення норм закону. «Порушуються норми Кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого кодексів на право адвокатської таємниці», - додав адвокат.

При цьому наголосив, що вони разом із І.Луценко змушені були припинити спілкування із підзахисним у загальній кімнаті для побачень.

Захисник і дружина Ірина Луценко відразу після відмови співробітниками ВК у конфіденційному форматі зустрітися із екс-міністром внутрішніх справ, який відбуває покарання у Менській виправній колонії №91, повідомила, що «ми знову побачили Луценка за склом, почувши голос лише у телефонну слухавку».

Ю.Луценко заявив, що відмовляється від побачень із захисниками для отримання правової допомоги у такому форматі.