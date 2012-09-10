Луценко відмовився від побачень із захисниками через броньоване скло

Про це УНІАН повідомили в прес-службі політичної партії «Народна Самооборона».

Він наголосив: «Нам відмовлено у зустрічі із Луценком у форматі прямого спілкування, вчергове запропоновано спілкуватися із ним через броньоване скло та телефон, який прослуховується. Як може здійснюватися захист мого клієнта, якщо наша розмова прослуховуються, записується та, напевно, транслюється за вимогою», - зазначив Фомін.

І.Фомін зазначив, що попередньо він направив на ім’я керівника Менської ВК №91 заяву про порушення прав його підзахисного Юрія Луценка. «Це недодержання адвокаської таємниці, порушення вимог листування, а також обмеження у праві на телефонне спілкування та отримання кореспонденції та інтернет-роздруківок», - уточнив він.

І.Фомін також сказав, що, попри наявність такої заяви, керівництво Менської ВК діяло у порушення норм закону. «Порушуються норми Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів на право адвокатської таємниці», - адвокат.

При цьому наголосив, що вони разом із Іриною Луценко змушені були припинити спілкування із підзахисним у загальній кімнаті для побачень.

На тему: Дружина Луценка розповіла, як тюремники «воюють» з її чоловіком

Захисник і дружина Ірина Луценко відразу після відмови співробітниками ВК напряму у конфіденційному форматі зустрітися із екс-міністром внутрішніх справ, який відбуває покарання у Менській виправній колонії №91 повідомила, що «ми знову побачили Луценка за склом, почувши голос лише у телефонну слухавку».

Юрій Луценко заявив, що відмовляється від побачень із захисниками у такому форматі для отримання правової допомоги.