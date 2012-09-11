Янукович прибув у Дніпропетровськ

Президент України Віктор Янукович прибув з робочою поїздкою до Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках візиту Президент відвідає міжнародну наукову корпорацію «ВЕСТА», де відкриє новий завод з комплексної переробки використаних акумуляторних батарей. Також В.Янукович планує відвідати Південний машинобудівний завод ім. О.Макарова. Глава держави ознайомиться із виробництвом ракетної техніки, зразками продукції підприємства та діючою моделлю стартового комплексу ракетоносія «Циклон-4» космодрому «Алкантара» у Бразилії. На «Південмаші» Президент проведе всеукраїнську нараду з питань підтримки реального сектору економіки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter