Третьяков: Ув’язнення Тимошенко – одна з технологій щодо фальсифікації виборів

Неучасть лідера опозиції в парламентських виборах серйозно спотворює результати народного волевиявлення. Це одна з технологій фальсифікації, які застосовуються владою проти демократичної опозиції, вважає опозиційний депутат Олександр Третьяков.

«Не дивно, що офіційні особи Ради Європи ще до оголошення результатів ставлять вибори у Верховну Раду під сумнів, – сказав Олександр Третьяков в інтерв’ю журналістам. – Тюремне ув'язнення лідера опозиції під надуманим приводом - це практика диктаторських режимів Латинської Америки чи Африки, але ніяк не демократичної країни в XXI столітті, яка прагне вступити до Євросоюзу».

На думку опозиційного політика, єдиний спосіб звільнити Юлію Тимошенко – це перемога опозиційних сил на виборах до Верховної Ради 28 жовтня 2012 року.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар Ради Європи Торнбьорн Ягланд заявив, що перебування одного з лідерів опозиції у колонії є проблемою для визнання парламентських виборів в Україні.

«Я визнаю, що коли один з основних лідерів опозиції перебуває у в'язниці – це проблема», – заявив Торнбьорн Ягланд. Ягланд у черговий раз нагадав, що піддавати сумніву укладені під час прем'єрства Юлії Тимошенко газові контракти з Росією краще було б не в суді, а демократичним шляхом.