Європарламент надішле 15 спостерігачів на вибори в Україну

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Представництва Європейського Союзу в Україні.

Європарламент прийняв рішення відправити офіційну делегацію, яка буде спостерігати за цьогорічними парламентськими виборами в Україні.

Делегація буде складатися з 15 депутатів Європарламенту, які будуть призначені протягом найближчих тижнів. Щойно призначення будуть оголошені, імена членів офіційної делегації від Європарламенту будуть повідомлені пресі, зокрема, через Представництво ЄС в Україні.

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Делегація Європарламенту стане частиною Міжнародної місії спостерігачів за виборами, яка включатиме також представників від Офісу демократичних інституцій і прав людини (ОДІПЛ) та парламентських асамблей Ради Європи (ПАРЄ), ОБСЄ та НАТО.