Президент Європарламенту: Відносини між ЄС та Україною дуже складні

Про це він заявив сьогодні під час чату на сторінці Європарламенту у мережі Facebook.

“Відносини між ЄС та Україною дуже складні. Ми сподіваємося, і ми очікуємо протягом наступних кількох тижнів на вільні та чесні вибори”, - сказав М.Шульц.

“Ми хочемо, щоб Україна була якомога ближчою до нас. Однак, наші фундаментальні демократичні цінності повинні поважатися”, - додав Президент Європарламенту.