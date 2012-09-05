Президент Європарламенту: Відносини між ЄС та Україною дуже складні
21:48, 05 вересня 2012Політика
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Президент Європарламенту Мартін Шульц вважає, що відносини між ЄС та Україною є дуже складними.
Мартін Шульц чекає чесних виборів
Про це він заявив сьогодні під час чату на сторінці Європарламенту у мережі Facebook.
“Відносини між ЄС та Україною дуже складні. Ми сподіваємося, і ми очікуємо протягом наступних кількох тижнів на вільні та чесні вибори”, - сказав М.Шульц.
“Ми хочемо, щоб Україна була якомога ближчою до нас. Однак, наші фундаментальні демократичні цінності повинні поважатися”, - додав Президент Європарламенту.
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