ТВі знову встромляють палиці в колеса

Телеканалу ТВі заборонили проводити зовнішньоекономічну діяльність без спеціального дозволу Міністерства економіки.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав один із ведучих телеканалу, журналіст Мустафа Найєм.

За словами М.Найєма, про це телеканалу повідомило Головне управління економіки та інвестицій Київської міськдержадміністрації.

"Висловлюючись науковою мовою, КМДА застосувала до каналу санкцію - "індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності". До прикладу, якщо ми захочемо оплатити трансляцію по супутнику, нам доведеться просити дозволу у підлеглих Петра Порошенка", - зауважив М.Найєм.

При цьому, зазначив журналіст, “причиною такої санкції став давно погашений борг каналу в розмірі 2 тисячі доларів перед APTN (Associated Press Television News)".

М.Найєм опублікував копію документа від Головного управління економіки та інвестицій КМДА, який підтверджує його слова.