США вкотре заявляють, що Тимошенко мають звільнити

Як передає кореспондент УНІАН, про це Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт сказав сьогодні в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Ми постійно повторюємо, що Тимошенко має бути звільнена», - наголосив посол.

Крім того, за його словами, США робитимуть все можливе, щоб парламентські вибори в Україні були чесними і справедливими.

Водночас Д.Теффт відзначив, що США мають дуже чітку позицію щодо виборчого правосуддя в Україні.

Посол також відзначив, що США постійно спілкуються з представниками українського уряду і висловлюють свою стурбованість з приводу інших подій, що відбуваються в Україні.

«Наприклад, ми дуже стежимо за ситуацією з телекомпанією ТВі», - сказав Д.Теффт.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.