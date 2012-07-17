Конгрес США вимагатиме звільнення Тимошенко та її міністрів

Конгресмен-республіканець Крістофер Сміт (штат Нью Джерсі) пропонує Палаті представників Конгресу США ухвалити резолюцію щодо України з вимогою звільнення політично засуджених екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та інших представників попереднього уряду України.

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, у проекті резолюції, оприлюдненій на офіційному сайті Конгресу США, йдеться: "Палата представників вимагає від Президента Януковича і уряду України припинити вибіркове переслідування, звільнити Юлію Тимошенко та інших високопосадовців попереднього уряду, які зараз знаходяться за ґратами, і повністю відновити їхні політичні і громадянські права".

К.Сміт вважає, що Україна перебуває на переломному етапі свого розвитку, а парламентські вибори 28 жовтня відіграватимуть дуже важливу роль у демонстрації серйозності виконання зобов'язань українською владою щодо розвитку демократії та поваги прав людини і верховенства права.

"Після того, як Віктор Янукович став Президентом України в лютому 2010 року, в Україні спостерігаються серйозні невдачі в її демократичному розвитку, а також концентрація влади в руках Президента і його Партії регіонів", - наголошується у проекті резолюції.

Конгресмен вважає за необхідне зазначити у резолюції політичні мотиви переслідування Ю.Тимошенко, Ю.Луценка та колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка, а також відсутність для них доступу до належної медичної допомоги.

К.Сміт також звертає увагу конгресменів на той факт, що після засудження у газовій справі проти Ю.Тимошенко порушено ще одну, "дуже сумнівну, політично мотивовану справу за подіями десятирічної давнини, яка раніше вже була закрита".

На думку конгресмена, саме через ув'язнення Ю.Тимошенко та Ю.Луценка міжнародне співтовариство не зможе оцінити парламентські вибори на відповідність міжнародним демократичним стандартам.

К.Сміт також вважає за доцільне запровадження візових санкцій стосовно "українських чиновників, замішаних у серйозних порушеннях прав людини, в антидемократичних діях або корупції, яка підриває чи завдає шкоди демократичним інститутам в Україні, а також стосовно посадових осіб, які безпосередньо сприяли та брали участь у вибірковому переслідуванні лідерів опозиції".

У травні 2012 року сенатор США Джеймс Інхоф (штат Оклахома) підготував свій проект резолюції щодо України, у якій запропонував Державному департаменту запровадити візові обмеження стосовно чинного Президента України В.Януковича, генерального прокурора Віктора Пшонки та інших посадових осіб, відповідальних за ув'язнення Ю.Тимошенко.

Сенатор також ініціював позбавлення України функцій головування у 2013 році в ОБСЄ, якщо Ю.Тимошенко не буде звільнена із в'язниці.