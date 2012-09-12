Тюремники не пустили до Тимошенко посла, міністра і екс-президента Європарламенту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС.

У повідомленні зазначається, що керівництво пенітенціарної служби поінформувало Міністерство закордонних справ України про результати розгляду запитів іноземних посадовців щодо організації побачень із Ю.Тимошенко.

Також прес-служба ДПтС зауважила, що під час перебування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» (м.Харків) Ю.Тимошенко неодноразово мала зустрічі з представниками Європейського парламенту, дипломатичних місій міжнародних інституцій та політичними діячами.

“Зокрема, з 9 травня по 12 вересня п.р. вона провела близько 60 зустрічей зі сторонніми особами, у тому числі з представниками міжнародної спільноти”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

В ДПтС наголошують, що, “відповідно до рекомендацій німецьких лікарів клініки «Шаріте», така значна кількість зустрічей негативно впливає на процес реабілітації засудженої, у зв’язку з чим лікарі рекомендували максимально обмежити кількість зустрічей з пацієнткою на час її перебування у стаціонарному закладі і зосередитись саме на реабілітаційному процесі”.

“Лікарі також рекомендували Ю.Тимошенко 8 тижнів спокою, починаючи з 30 липня”, - нагадали в ДПтС.

“Враховуючи вищевикладене, надання дозволів на зустріч міністра закордонних справ Швеції пана К.Більда, посла Швеції в Україні пана С.Гуллгрена та колишнього Президента Європейського Парламенту пана Є.Бузека із засудженою не вбачається можливим”, - підкреслили у пенітенціарній службі

В ДПтС стверджують, що “побачення зі своїми захисниками засуджена Ю.Тимошенко, відповідно до вимог чинного законодавства, проводить без будь-яких обмежень”.