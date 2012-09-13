Уряд підвищив розміри винагород для призерів Паралімпіади

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, відповідну постанову ухвалено на засіданні уряду.

Так, винагороду за золоту медаль підвищено з 700 тис. до 800 тис. грн, за срібну - з 500 тис. до 550 тис. грн, за бронзову - з 350 тис. до 380 тис. грн.

Коментуючи рішення уряду, голова Державної служби молоді та спорту Равіль Сафіуллін зазначив, що це дуже важливий крок у підтримці паралімпійців, які у Лондоні високо піднесли престиж нашої держави на міжнародній спортивній арені. Адже вже двічі поспіль вони здобувають престижне четверте місце в неофіційному заліку за кількістю нагород на Паралімпіаді, складаючи конкуренцію спортсменам найсильніших країн світу.

"На XIV Паралімпійських іграх у Лондоні брали участь 150 українських паралімпійців, 79 з яких завоювали медалі, тобто більш ніж кожен другий прибув зі змагань з нагородою", - зазначив Р.Сафіуллін.

Керівник Держмолодьспорту також запевнив, що вже найближчим часом спортсмени-паралімпійці отримають винагороди за свої перемоги.

У прес-службі відомства нагадали, що українські паралімпійці тріумфально виступили на Паралімпіаді-2012, показавши найкращий результат за часи незалежності України. Вони завоювали 84 медалі, з яких 32 золоті, 24 срібні та 28 бронзових.