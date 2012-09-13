Колесніков з робочим візитом - у Майямі

Розвиток круїзного туристичного бізнесу можливий у трьох портах України - в Одесі, Севастополі і Ялті.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, таку думку під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром - міністром інфраструктури України Борисом Колесніковим, котрий перебуває з робочим візитом у США, висловив перший віце-президент другої за величиною круїзної компанії в світі - американо-норвезькою Royal Caribbean Cruises Крег Майлен.

«Одеський порт має великі перспективи для прийому круїзних лайнерів, адже він знаходиться в самому центрі міста, а це дуже зручно для туристів. В Одеського порту - цілком хороша інфраструктура», - сказав К.Майлен.

У той же час, за його словами, порти Ялти і Севастополя потребують проведення певних поліпшень інфраструктури, що дасть змогу забезпечити їм заходження значно більших круїзних суден, ніж вони обслуговують зараз.

Також прес-служба Мінінфраструктури повідомила, що Б.Колесніков зустрівся з керівництвом американського порту Майамі, який завдяки своєму вигідному географічному розташуванню і розвиненій інфраструктурі впродовж багатьох років зберігає статус «круїзної столиці світу». Через термінали порту щороку проходить більше 4 мільйонів пасажирів.

Довідка УНІАН. Одеський порт – один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу, що історично склалися. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більше 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів за рік.