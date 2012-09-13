Третьяков хоче скасувати посаду голови КМДА

Нинішня влада забрала у киян право керувати містом і розпоряджатися ресурсами, що належать киянам. Тепер містом керує адміністрація Президента і її ставленики, вважає опозиційний депутат Олександр Третьяков. Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю «Газеті київської».

«Я йду в парламент, щоб повернути киянам рідне місто», - заявив політик.

На його думку, Рада повинна ухвалити закон, що скасовує посаду голови КМДА. Також парламенту слід встановити норму в законі про проведення виборів мера столиці в два тури.

«Києвом повинен керувати мер, якого підтримала більшість киян – 51%. І тоді не щезатиме зі столичного бюджету щорічно 7 мільярдів гривень, які потім перерозподіляються в Донецьку область», - сказав Олександр Третьяков.

У майбутньому парламенті, за його словами, він має намір комплексно вирішувати проблеми виборців, незалежно від того, чи вдасться створити демократичну більшість. «За будь-якого результату виборів все одно буду займатися питаннями, що турбують українських громадян, починаючи від підвищення заробітних плат і пенсій і закінчуючи наведенням порядку в житлово-комунальним господарстві», - заявив політик.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.