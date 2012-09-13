ЦВК визначилася, як працюватимуть камери на виборах
Центральна виборча комісія затвердила порядок здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях з використанням засобів відеоспостереження, доступу і контролю за функціонуванням системи відеоспостереження.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.
Згідно з рішенням, відеоспостереження у режимі Інтернет-трансляції розпочнеться з моменту голосування 28 жовтня і продовжуватиметься до завершення голосування.
Після завершення голосування відеосистема працюватиме у режимі відеозапису для збереження.
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Відеоспостереження буде встановлено в місцях видачі бюлетенів та місцях розташування стаціонарних скриньок для голосування.
Згідно з рішенням ЦВК, відеоспостереження забороняється вести за місцями, призначеними для заповнення бюлетенів, а також за заповненими бюлетенями до початку підрахунку голосів.
Тестування Інтернет-трансляції з виборчих дільниць повинно відбутися не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня голосування.
Відповідно до рішення ЦВК, збереження відеозаписів з виборчих дільниць здійснюватиметься протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.