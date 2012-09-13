ЦВК визначилася, як працюватимуть камери на виборах

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

Згідно з рішенням, відеоспостереження у режимі Інтернет-трансляції розпочнеться з моменту голосування 28 жовтня і продовжуватиметься до завершення голосування.

Після завершення голосування відеосистема працюватиме у режимі відеозапису для збереження.

На тему: ЦВК створить сайт для трансляції перебігу голосування з виборчих дільниць

Відеоспостереження буде встановлено в місцях видачі бюлетенів та місцях розташування стаціонарних скриньок для голосування.

Згідно з рішенням ЦВК, відеоспостереження забороняється вести за місцями, призначеними для заповнення бюлетенів, а також за заповненими бюлетенями до початку підрахунку голосів.

Тестування Інтернет-трансляції з виборчих дільниць повинно відбутися не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня голосування.

Відповідно до рішення ЦВК, збереження відеозаписів з виборчих дільниць здійснюватиметься протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.