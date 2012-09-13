Грибник знайшов 250-кілограмову авіабомбу

Як повідомили сьогодні в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, цього ж дня у тому ж Краснолиманському районі неподалік від селища Ярове в лісосмузі місцевий житель також при збиранні грибів виявив 12 мінометних мін калібру 50 мм.

Для знешкодження знайдених боєприпасів від Головного територіального управління МНС у Донецькій області залучалися 2 одиниці техніки й 6 людей особового складу. Всі мінометні міни й авіабомба були знешкоджені, зазначається в повідомленні.