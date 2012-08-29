Комітет виборців підозрює, що місцями в окружних комісіях будуть торгувати
Комітет виборців вже розуміє, що окружні виборчі комісії не зможуть вчасно почати свою роботу.
Про це сказав голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко під час прес-конференції в УНІАН.
«Сьогодні останній день, коли окружні комісії мають зібратись на свої засідання. Станом на вчора більша половина їх просто не зібралася», - сказав він.
О.Черненко пояснив, що до складу комісій часто входять «випадкові» люди, з якими потім просто не можна встановити зв’язок аби зібрати комісію.
«Вже очевидно, що окружні комісії вчасно не зберуться. В тому складі, в якому вони зараз сформовані, вони працювати просто не можуть», - вважає експерт.
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Черненко також висловив переконання, що зараз у складі окружкомів відбуватимуться постійні зміни.
«Ті партії, які не потрапили в ОВК, будуть звертатись до тих партій (які мають право подавати в ОВК кандидатури своїх членів - УНІАН) і банально купувати їхні квоти в комісіях» - переконаний О.Черненко.
Він наголосив, що наразі з кожним етапом виборчої кампанії стає очевидною недосконалість виборчого законодавства.
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня відбулось жеребкування стосовно партійного представництва в 225 окружних виборчих комісіях.
За результатами жеребкування ОВК сформовані зі складу представників 19 непарламентських партій, які беруть участь у виборах, та 5 депутатських фракцій парламенту.
Зокрема, у кожній з 225 ОВК представлені непарламентські політичні партії: «Молодь до влади», «Україна – Русь єдина», «Народно-трудовий союз» та «Братство».
Водночас до складу жодної ОВК не потрапив жоден представник партій «УДАР Віталія Кличка» і ВО «Свобода».