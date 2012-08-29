Комітет виборців підозрює, що місцями в окружних комісіях будуть торгувати

Про це сказав голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко під час прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні останній день, коли окружні комісії мають зібратись на свої засідання. Станом на вчора більша половина їх просто не зібралася», - сказав він.

О.Черненко пояснив, що до складу комісій часто входять «випадкові» люди, з якими потім просто не можна встановити зв’язок аби зібрати комісію.

«Вже очевидно, що окружні комісії вчасно не зберуться. В тому складі, в якому вони зараз сформовані, вони працювати просто не можуть», - вважає експерт.

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Черненко також висловив переконання, що зараз у складі окружкомів відбуватимуться постійні зміни.

«Ті партії, які не потрапили в ОВК, будуть звертатись до тих партій (які мають право подавати в ОВК кандидатури своїх членів - УНІАН) і банально купувати їхні квоти в комісіях» - переконаний О.Черненко.

Він наголосив, що наразі з кожним етапом виборчої кампанії стає очевидною недосконалість виборчого законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня відбулось жеребкування стосовно партійного представництва в 225 окружних виборчих комісіях.

За результатами жеребкування ОВК сформовані зі складу представників 19 непарламентських партій, які беруть участь у виборах, та 5 депутатських фракцій парламенту.

Зокрема, у кожній з 225 ОВК представлені непарламентські політичні партії: «Молодь до влади», «Україна – Русь єдина», «Народно-трудовий союз» та «Братство».

Водночас до складу жодної ОВК не потрапив жоден представник партій «УДАР Віталія Кличка» і ВО «Свобода».