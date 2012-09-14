Посол США попросив про зустріч з Луценком

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Народна самооборона", про це він заявив під час зустрічі із захисниками Ю.Луценка – дружиною Іриною Луценко та адвокатом Ігорем Фоміним – у Посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні.

Т.Мелія висловив занепокоєння з приводу обмеження Ю.Луценка у спілкуванні із адвокатами, порушення його конституційних прав на приватне життя.

За словами І.Луценко, заступник держсекретаря США також занепокоєнний загальною політичною ситуацією в Україні і наголошує на тенденції посилення тиску на ув’язнених опозиційних політиків.

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У свою чергу, посол США в Україні Джон Теффт, який також брав участь у зустрічі, повідомив захисникам, що вже звертався до відповідних установ про можливість зустрічі з Ю.Луценком на території Менської колонії.

У "Народній самообороні" наголосили, що представники США із тривогою оцінюють ситуацію з ув’язненням Ю.Луценка та порушенням його прав. За словами Т.Мелії, питання ув’язнення Ю.Луценка залишається на порядку денному у відносинах США та України.