Адвокат побоюється, що вирок Євросуду з'явиться, коли Луценко вже відсидить

Про це заявив адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Народна самооборона”.

«Мається на увазі рішення Європейського суду з прав людини стосовно порушення права на справедливий суд. Але у нас поки немає на нього підстав. Ми маємо право звернутися туди лише після того, як буде розглянуто скаргу судом касаційної інстанції - Вищим спеціалізованим судом», - сказав І.Фомін.

Адвокат наголосив, що набагато краще було б, якби касаційний суд «ухвалив справедливе рішення і виконав його».

«Є можливість розглянути справу ще у касаційному суді. Це було набагато розумніше, аніж чекати рішення Європейського суду”, - сказав він.

За словами І.Фоміна, у Євросуді справу можуть розглядати рік-два, і поки суд ухвалить рішення у справі Ю.Луценка, спливе термін його покарання.