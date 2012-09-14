Касперський: кібертероризм стає дедалі небезпечніший

Про це він сказав у дискусії про майбутнє глобальне світовлаштування і безпеку в рамках 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом», повідомили УНІАН у прес-службі YES.

За словами Є.Касперського, життя кожної країни залежить від кіберсистем, які на сьогоднішній день є надзвичайно уразливими для атак, зокрема – терористичних.

«Нам іноді складно собі уявити, наскільки ми залежимо від кіберсистем, - наголосив він. – Вони управляють всім – від шахт до електростанцій. Фактично, вони управляють фізичним світом».

Водночас, багато з цих систем є простими, і це означає високий рівень їх уразливості – піддати їх атаці досить просто, наголосив Є.Касперський.

«Можливі атаки на телекомунікації, на Інтернет, мобільні системи зв'язку. Немає в світі країни, яка були б захищена від комп'ютерних атак», - сказав він.

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На думку російського IT-підприємця, специфіка кібератак полягає в тому, що їх можна організувати достатньо легко і дешево. «Достатньо кілька інженерів, комп'ютерників і невеликий бюджет, щоб спроектувати цю атаку. І ви навіть не знатимете, хто або що за нею стоїть», - сказав Є.Касперський.

Згадавши про концепцію колишнього держсекретаря США Кондолізи Райс, яка говорила про три глобальні шоки, які відчув на собі світ упродовж останніх 10 років, Є.Касперський припустив, що кібертероризм може стати четвертим або п'ятим глобальним шоком. «Ми маємо про це постійно пам'ятати, тримати це в підсвідомості», - сказав він.