Україна – одне з головних джерел DDoS-атак у світі

Україна у 2011 році з 12% світового DDoS-трафіку, зафіксованого системою Kaspersky DDoS Prevention, стала одним з головних джерел DDoS-атак у світі.

Про це свідчать результати дослідження «Лабораторії Касперського», повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

Наша країна посіла друге місце в світі за обсягом DDoS-трафіку, трохи більшу загрозу у цей період представляла Росія (16% світового DDoS-трафіку). Третє місце посів Таїланд (7%). У цілому 90% зареєстрованих атак велися з комп'ютерів, розташованих у 23 країнах світу.

Наприкінці першого півріччя на вершині рейтингу, де зараз розмістилася і Україна, розташовувалися зовсім інші території – США, Індонезія і Польща. Зміна у трійці лідерів і потрапляння України на друге місце частково пов'язані з посиленням заходів із захисту від DDoS-загроз. Йдеться про системи фільтрації, які під час атаки блокують трафік з усіх країн, окрім тієї, де живе більшість користувачів сайту. Такі дії змушують зловмисників створювати зомбі-мережі там, де знаходяться їх жертви.

Кількість комп'ютерів у бот-мережах також збільшується. Це позначається і на середній потужності DDoS-атак, яка за півроку зросла на 57%.

Цікаво, що активізація заражених машин, як правило, збігається з початком робочого дня – 9-10 годин за місцевим часом, пік активності припадає на його середину – близько 16.00, а от закінчуються «трудові будні» ботів тільки під ранок – в районі 4-ї години.

Головною мішенню злочинців, як і раніше, залишаються сайти інтернет-торгівлі – на них припадає чверть усіх зафіксованих атак. Слідом за популярністю йдуть електронні торгові майданчики та ігрові сайти – 20% і 15% випадків. Поступово зростає і кількість атак на державні ресурси (2%), мотивами яких, як правило, є політичні протести: в Україні це, наприклад, атаки на сайти державних структур під час закриття файлообмінника ex.ua.

Характерно, що найбільше атак у другій половині минулого року (384) було націлено на один з кіберкримінальних порталів. Це говорить про те, що DDoS-атаки все частіше стають засобом несумлінної конкуренції не тільки на ринку реальних товарів і послуг, а й у тіньовому бізнесі.

Як відзначив провідний антивірусний аналітик "Лабораторії Касперського" Юрій НАМЄСНИКОВ, наприкінці 2011 року спостерігалося кілька важливих тенденцій, продовження яких можна чекати і в майбутньому. Наприклад, зростання кількості протестних DDoS-атак, найгучніші з яких знову пройшли під прапором Anonymous. Водночас, на його думку, незважаючи на посилення потужності атак, «надвеликих ботнетів у 2012-му ми практично не побачимо», оскільки вони легко потрапляють у поле зору правоохоронних органів, а отже, втрачають свою привабливість» серед зловмисників, які швидше вдаватимуться до одночасного використання кількох бот-мереж, націлених на один ресурс. Враховуючи затребуваність DDoS-атак, технології і механізми їх здійснення також продовжать удосконалюватися.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший в Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, атак хакерів і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн. доларів США.