У Чехії заборонили міцний алкоголь

Про заборону повідомив міністр охорони здоров'я Леош Гегер в п'ятницю пізно ввечері.

"Заборона починає діяти негайно з моменту оголошення в засобах масової інформації", - сказав Гегер, уточнивши, що заборона може тривати кілька тижнів.

Це рішення стосується продажу алкоголю міцністю понад 20 градусів у всіх магазинах і торговельних мережах, барах, кафе, ресторанах та інших закладах громадського харчування, а також у готелях. Заборонено продаж спиртного через інтернет. Раніше в середу було введено заборону на продаж на розлив алкоголю міцністю понад 30 градусів.

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Гегер зазначив, що влада Чехії усвідомлює жорсткість рішення. "Тільки таке рішення може дати нам гарантію, що не буде збільшуватися число жертв", - цитує РІА "Новости".

Як повідомлялося, протягом тижня в Чехії через отруєння алкоголем, що містить метиловий спирт, загинули майже 20 осіб. Цей випадок став найбільшим масовим отруєнням спиртним в Чехії за останні 30 років.