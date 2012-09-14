МВС: українці "паленим" спиртом не потруяться

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав заступник начальника Управління Департаменту по боротьбі з економічною злочинністю МВС України Олександр Кисельов.

За його словами, масові отруєння недоброякісним спиртом у країнах Центральної Європи виникли через те, що місцеві контролюючі органи більше довіряють виробникам та реалізаторам, а в Україні, перед тим як потрапити в роздріб, лікеро-горілчана продукція ретельно перевіряється чималою кількістю правоохоронних та контролюючих органів, хоча інколи виникають поодинокі отруєння недоброякісними лікеро-горілчаними товарами.

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Як повідомляють ЗМІ, у Чехії принаймні 16 осіб померли, більше 20 госпіталізовані в результаті вживання нелегального алкоголю із вмістом метилового спирту, що продавався у магазинах та супермаркетах.