Мельниченко стверджує, що вбивство Щербаня оплатила Тимошенко

Екс-майор Управління державної охорони України Микола Мельниченко звинувачує колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренко в організації убивства в 1996 році народного депутата і бізнесмена Євгена Щербаня, а колишнього главу уряду Юлію Тимошенко і партнера П.Лазаренка по бізнесу Петра Кириченко - в оплаті послуг кілера.

Про це М.Мельниченко написав на своїй сторінці на Facebook.

"Замовником вбивства Є.Щербаня називається П.Лазаренко, одним з мотивів - отримання контролю над Донецьким регіоном. Організатором виступає Кушнір, а оплату за виконання проводять П.Кириченко і Ю.Тимошенко", - написав М.Мельниченко.

При цьому він стверджує, що "про обставини розслідування цього злочину мені відомо з розмов, які я чув у кабінеті Л.Кучми. Розмови проходили між Л.Кучмою і генеральним прокурором України М.Потебеньком, Л.Кучмою і М.Обиходом та іншими".

М.Мельниченко запевнив, що має записи цих розмов.

Довідка УНІАН. Є.Щербань був убитий 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд виніс вирок у кримінальній справі, яка містила більше 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 чоловік. Троє з них одержали довічне увязненння. Інші були засуджені на термін від 11,5 до 15 років позбавлення волі.

Екс-прем'єр Павло Лазаренко проходив у справі як замовник убивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишній прем'єр-міністр визнаний причетним до вбивства цих людей.

У серпні 2011 року заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США стосовно П.Лазаренка.

9 серпня в 2012 р. в інтерв'ю газеті «Сегодня» перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що Генеральна прокуратура готова пред'явити Ю.Тимошенко звинувачення у справі про вбивство в листопаді 1996 року народного депутата Є.Щербаня.

Р.Кузьмін також зазначив, що справа щодо виконавців вбивства Є.Щербаня була розслідувана, направлена до суду, і по ньому є вирок. Справу щодо замовників виділили в окреме провадження, розслідували співробітники центрального апарату Генпрокуратури, встановивши причетних до організації і фінансування цього замовленого злочину. «Ми маємо намір пред'явити Ю.Тимошенко звинувачення в співучасті в ньому», - повідомив він.