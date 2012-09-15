Кучма: Мельниченко може казати що завгодно

Екс-Президент України Леонід Кучма заявляє, що прокуратура в часи його президентства перевіряла причетність колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до вбивства у 1996 році народного депутата, бізнесмена Євгена Щербаня.

Про це Л.Кучма сказав у кулуарах 9-го форуму Ялтинської європейської стратегії, повідомляє "Українська правда".

"У пресі було - це всім відомо, не тільки мені - що з рахунку Юлі оплачувалося це. Прокуратура цим займалася, а потім всі вийшли на вулицю (під час Помаранчевої революції) та сказали, що "Юля – свята". Ви ж не дали можливості розслідувати цей злочин", - сказав Л.Кучма.

Водночас він зазначив, що не мав достатніх доказів причетності Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня.

"Якщо би у мене були докази, вони були би відомі всьому світу", - сказав екс-Президент.

Водночас Л.Кучма скептично оцінив заяву М.Мельниченка щодо причетності Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня.

"Мельниченко може казати що завгодно", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, М.Мельниченко на своїй сторінці на Facebook написав, що колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко організував убивство в 1996 році народного депутата і бізнесмена Є.Щербаня, а Ю.Тимошенко і партнер П.Лазаренка по бізнесу Петро Кириченко нібито оплатили послуги кілера.

Довідка УНІАН. Є.Щербань був убитий 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд виніс вирок у кримінальній справі, яка містила більше 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 чоловік. Троє з них одержали довічне увязненння. Інші були засуджені на термін від 11,5 до 15 років позбавлення волі.

Екс-прем'єр П.Лазаренко проходив у справі як замовник убивствЕкс-Президент України Леонід Кучма заявляє, що прокуратура в часи його президентства перевіряла причетність колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до вбивства у 1996 році народного депутата, бізнесмена Євгена Щербаня. В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишній прем'єр-міністр визнаний причетним до вбивства цих людей.

У серпні 2011 року заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США стосовно П.Лазаренка.

9 серпня в 2012 р. в інтерв'ю газеті «Сегодня» перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що Генеральна прокуратура готова пред'явити Ю.Тимошенко звинувачення у справі про вбивство в листопаді 1996 року народного депутата Є.Щербаня.