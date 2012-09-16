Хорошковський: З усіма сусідами треба мати добрі стосунки

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Хорошковський заявив в Ялті на 9-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Нас сьогодні намагаються підштовхнути до вибору: Європейський Союз або Митний союз. Відповідь дуже проста: хто не хоче жити в світі і дружбі з сусідами? Це базова цінність. З усіма сусідами треба мати добрі стосунки. З одного боку, в нас є великий стратегічний партнер - Російська Федерація, з другого боку є Європейський Союз, межі якого проходять по наших західних межах. Це не питання вибору геополітичного або геостратегічного», - сказав В.Хорошковський.

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За його словами, щоб не було сумніву, куди рухатися Україні, необхідно враховувати думку громадян.

«Всі опитування свідчать, що від 54% до 60% населення підтримують наш рух в Європейський Союз. Будь-який політик, який протиставиться цьому завданню, не зможе довго існувати на політичній арені. Ми рухаємося до європейського співтовариства. Ми вірні своїй стратегії», - сказав перший віце-прем'єр.