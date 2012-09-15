Хорошковський сказав Райс, що в Україні всі політсили мають рівний доступ до ЗМІ

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.Хорошковського, про це йшлося на зустрічі першого віце-прем’єра та екс-держсекретаря США сьогодні в рамках форуму Ялтинської європейської стратегії.

Сторони обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зокрема, підготовку до парламентських виборів. Перший віце-прем’єр-міністр України наголосив на тому, що проведення відкритих і прозорих парламентських виборів належить до пріоритетних завдань влади. За його словами, на сьогодні всі політичні сили мають рівний доступ до засобів масової інформації, що є основою для проведення конкурентної передвиборчої боротьби.

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Під час зустрічі сторони також приділили значну увагу питанням торговельно-економічної співпраці. В.Хорошковський підкреслив необхідність активізації співробітництва між Україною та США в сфері торгівлі та інвестицій. «Нам потрібен імпульс в торговельно-економічній площині. Це укріпить двосторонні взаємини, а також допоможе зменшити вплив європейської економічної кризи на національну економіку», - додав перший віце-прем’єр.