ЗМІ: Завдяки Болгарії Україні випав шанс домовитися з Газпромом

Позиції російського "Газпрому" на міжнародній арені стають все більш хиткими. До проблем з антимонопольним регулятором в Європейському союзі та Молдовою додалася загроза Болгарії відмовитися від співпраці в рамках будівництва газопроводу South Stream, повідомляє "Комерсант-Україна".

У п'ятницю прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що Болгарія може відмовитися від планів з будівництва газопроводу South Stream, якщо Росія буде і далі наполягати на вимозі виплатити 1 млрд євро компенсації за скасування російським "Атомбудекспортом" будівництва атомної електростанції в цій країні.

"Я щиро сподіваюся, що президент Володимир Путін не знає про вимоги відшкодувати мільярд євро. Бо якщо знає, то йому не сподобається наша зустріч 9 листопада в Болгарії", - сказав прем'єр-міністр.

Як зазначає видання, проблеми з будівництвом South Stream загрожують крахом планів Росії скоротити на третину об'єм прокачування газу через українську газотранспортну систему, перенаправивши його в обхідний трубопровід. Відмова Болгарії від участі в проекті робить його фактично нездійсненним. Даний проект використовується як аргумент у переговорах між Росією та Україною щодо створення консорціуму для управління українською ГТС, в ході яких українська сторона домагається суттєвої знижки на газ.

Нагадаємо, що на початку вересня Єврокомісія почала проти концерну антимонопольне розслідування, що підштовхнуло Молдову до вирішення виступити проти російської монополії.

"Розслідування Євросоюзу цілком може бути використано і Україною як додатковий аргумент для того, щоб оскаржити існуючі газові угоди в Стокгольмському арбітражі", - говорить керуючий партнер юридичної фірми "Астерс" Олексій Дідковський.

Втім, українська влада поки не поспішає скористатися очевидними перевагами, вважаючи за краще лякати "Газпром" довгостроковими планами щодо диверсифікації, резюмує "Комерсант".