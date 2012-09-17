Кличко: з бюджету-2013 роблять військову таємницю

Про це заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко під час прес-конференції в Сімферополі. Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами політика, такого ще не було жодного разу в історії країни, щоб навіть після спеціального засідання Кабміну по бюджету міністри не змогли назвати ключові параметри документа та базові показники, на яких він формувався. За словами В.Кличка, цей проект бюджету влада приховує від людей, як військову таємницю.

«Начебто бюджет вже знаходиться у Верховній Раді. Однак, його ще ніхто не бачив. Уявіть собі – головний фінансовий документ країни може бути проголосований як завжди, за підняттям руки однієї людини, без обговорень та вивчень», - сказав В.Кличко.

В.Кличко зауважив: якщо бюджет буде нереалістичний, нинішньому парламенту не варто за нього голосувати. «Інакше нова ВР обов’язково в перші ж свої дні роботи повернеться до цього питання і внесе зміни, що будуть спрямовані на його оптимізацію», - підкреслив політик.

Він наголосив, що «для корупції найкращим ґрунтом є кулуарні домовленості, закриті обговорення й таємні прийняття важливих для держави рішень. А ми хочемо, щоб політика стала публічною. Парламент має працювати у повному складі. Щоб не було депутатів, які за все скликання жодного разу не були присутні в залі засіданні. Щоб депутати голосували своїми картками. Щоб не було піаністів і диригентів. Щоб депутати мали можливість ознайомлюватися з документами і вести дискусії, а не мовчки голосувати за помахом чиєїсь руки. Бо таким парламентом, як у нас був, ми вбиваємо не тільки парламентаризм, але й всі перспективи нашої країни на побудову нормального цивілізованого суспільства», - заявив В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, голова Верховної Ради України Володимир Литвин повідомив, що у суботу, 15 вересня, повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

В.Литвин зазначив, що 14 вересня проект держбюджету надійшов до парламенту, і після аналізу в бюджетному комітеті документ повернули Кабінету міністрів України на доопрацювання.

В.Литвин підкреслив, що уряд має врахувати вимоги Бюджетної резолюції. За його словами, також у бюджеті необхідно врахувати пропозиції Президента України, які він виклав у щорічному посланні до Верховної Ради. Голова парламенту зазначив, що проект бюджету не повинен містити пропозицію щодо призупинення низки законів, а також не має передбачати законопроекти, які ще необхідно прийняти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету на 2013 рік розраховано, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.