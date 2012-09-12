Ціну на газ і курс долара, закладені в бюджет-2013, журналістам не називають

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу міністр фінансів Юрій Колобов не зміг назвати прогнозовану ціну на газ на 2013 рік. На запитання про ціну на газ він відзначив: «Така, як за контрактом».

Водночас, прохання журналістів назвати низку інших параметрів проекту держбюджету викликало у Ю.Колобова здивування. «Тут же два томи, я що, маю все знати?», - сказав міністр, взявши у руки об'ємний документ проекту держбюджету на 2013 рік.

Окрім того, він не назвав розмір мінімальної заробітної плати і рівень прожиткового мінімуму. «Це запитання до міністра соціальної політики», - сказав Ю.Колобов.

Після цього журналісти поцікавилися у міністра економіки Петра Порошенка про те, який курс долара прогнозується на 2013 рік, на що той сказав, що це запитання не до нього, а до Національного банку України.

Також він погодився з тим, що міністр фінансів не визначає курс долара, а це робить НБУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України сьогодні, 12 вересня, затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

За словами Ю.Колобова, проект бюджету на 2013 рік розраховано, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

Нагадаємо, бюджет-2012 розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курс гривні - 8 грн за один долар.