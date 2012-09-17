Третьяков: Страх перед поразкою на виборах змушує владу загравати з опозицією

Заяви представників Партії регіонів про готовність співпрацювати з опозицією - не більше ніж гра на європейську публіку, заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков в інтерв'ю журналістам.

«Показово, що одночасно із заявою представника партії влади прозвучала заява європейського комісара з питань розширення та політики добросусідства Штефана Фюле про те, що головна проблема України - це недотримання домовленостей», - сказав Олександр Третьяков. Він зазначив, що заявам представників ПР не вірять не лише всередині України, але й за її межами, тому що їхнє слово не збігається з ділом

«Поки що готовність співпрацювати з опозицією насправді виражається в розгулі адміністративного ресурсу, тиску на опозиційних кандидатів, махінаціях зі складами комісій», - заявив Олександр Третьяков.

На думку політика, головним чином страх перед програшем на виборах змушує «регіоналів» декларувати свою готовність до співпраці з опозицією. «Очевидно, деякі представники Партії регіонів усвідомлюють, що, всупереч спробам влади виключити опозицію з політичного процесу, саме вона переможе на виборах», - упевнений Олександр Третьяков.

Також, вважає депутат, влада, демонструючи свою нібито готовність до політичного діалогу, займається окозамилюванням європейським партнерам України.

Нагадаємо, що в ході 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі, організованої Ялтинською європейською стратегією, заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко заявив про те, його партія готова співпрацювати з опозицією.