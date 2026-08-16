Сили оборони просунулися на ключових напрямках на Донбасі: в ISW розкрили деталі

Водночас у РФ продовжують брехати щодо наступу Сил оборони на Олександрівському напрямку.

Українські війська просунулися на Словʼянському напрямку. Про це повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни, посилаючись на кадри російських обстрілів.

Аналітики зазначили, що росіяни обстріляли позиції в Озерному, на схід від Словʼянська, що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі. Це також спростовує російські заяви про те, що їхні війська нібито контролюють позиції на захід від Озерного.

Також повідомляється, що Сили оборони досягли успіху на Покровському напрямку, де РФ продовжує застосовувати тактику інфільтрації. Відзначається, що українські військові відбили у росіян позиції на північний захід від Білицького.

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Водночас війська РФ не припиняють спроб знищити українську логістику на Донбасі, пишуть аналітики. Зокрема 15 серпня стало відомо, що РФ атакувала кількома КАБами пішохідний міст через річку Казенний Торець у Слов'янську. Внаслідок удару один проліт мосту обвалися. До цього росіяни атакували інші мости через цю річку. На думку ISW, таким чином РФ готується до майбутнього наступу на український фортечний пояс.

Також РФ не припиняє спроб просуватися в районі Костянтинівки, аби ускладнити логістику Сил оборони до міста. Зокрема, окупанти проводять атаки по обох флангах, шукаючи вразливі ділянки в обороні українських захисників.

Аналітики також відзначили спробу РФ значно перебільшити результати нібито успішного наступу на Олександрівському напрямку, де раніше стало відомо про успішні дії Сил оборони. В Міноборони РФ заявляли, що їхні війська нібито захопили 19 населених пунктів в Запорізькій області під час літньої наступальної кампанії. А російські військові блогери виклали чимало відео, які нібито підтверджують контроль за цими населеними пунктами. Втім, за оцінкою ISW, більшість цих кадрів є фейковими – частину було створено штучним інтелектом, а інша частина була знята в інший період, коли РФ ще контролювала ці населені пункти.

Ситуація на фронті: важливі новини

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий повідомив про результати наступу Сил оборони на Олександрівському напрямку. За його словами, з початку року Сили оборони в цьому районі повернули під свій контроль 26 населених пунктів. А загальна площа звільненої території склала 745 кв км.

Тим часом The New York Times повідомляє, що липень став одним з найкривавіших місяців для російської армії з початку повномасштабної війни. Повідомляється, що вбитими та пораненими минулого місяця РФ втратила на полі бою 42 860 осіб. Загальна ж кількість російських втрат внаслідок вторгнення в Україну вже наближається до цифри в 1,5 млн.

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