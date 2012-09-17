Адвокат убивці Щербаня: ГПУ не має переконливих доказів проти Тимошенко

Генеральна прокуратура України не має переконливих доказів причетності екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства народного депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.

Таке переконання в ефірі Радіо «Свобода» висловив Дмитро Поїзд - адвокат одного із засуджених за вбивство Є.Щербаня Вадима Болотських.

«Прокурори ніколи не розголошують даних досудового слідства, якщо ці дані реальні. Якщо ні, то вони починають зловживати засобами масової інформації і викладати у них свою позицію. У Юлії Тимошенко таких можливостей нема. Відтак немає рівності у змаганні. Можна говорити про неї все що заманеться, але доказів немає», – зазначив Д.Поїзд.

За словами адвоката, досі він не бачив оригіналу чеків чи інших документів, які підтверджували б переказ Ю.Тимошенко плати за вбивство Є.Щербаня, доступними були лише копії.

Довідка УНІАН. Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, що містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими було визнано 8 чоловік, всі вони звинувачуються в бандитизмі (ст. 69 Кримінального кодексу України). Троє з них - Сергій Кулєв, Вадим Болотських і Леонід Добробатько – засуджені до довічного ув’язнення. Костянтин Нікулін та Ігор Пушняков засуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій Володченко і Микола Малахов - до 11 років позбавлення волі, Едуард Косигін - до 11,5 років.

Колишній прем’єр-міністр Павло Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком екс-прем'єр визнаний причетним до вбивства цих людей.

У серпні 2011 року перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США стосовно П.Лазаренка.

Наприкінці 2011 року Р.Кузьмін заявив, що фірма Somali Enterprises перерахувала гроші за вбивство Є.Щербаня. «Гроші, майже 3 мільйони доларів, на рахунки кілерів надійшли від фірм, які належать Лазаренку і Тимошенко. Можливо, я не точно висловився: ці фірми контролювалися цими двома людьми», - уточнив він.

4 квітня 2012 року син Є.Щербаня Руслан заявив про можливу причетність Ю.Тимошенко до вбивства його батька і закликав прокуратуру провести розслідування. З аналогічним проханням Р.Щербань звернувся також до Посольства США в Україні, оскільки в цій країні перебуває під домашнім арештом П.Лазаренко.

30 травня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявляв, що у кримінальній справі про вбивство Є.Щербаня Ю.Тимошенко перебуває в статусі свідка.

9 серпня ц. р. в інтерв'ю газеті «Сегодня» Р.Кузьмін заявив, що Генпрокуратура готова пред'явити Ю.Тимошенко обвинувачення у справі про вбивство Є.Щербаня. «Як заявили німецькі лікарі, їй (Ю.Тимошенко – УНІАН) треба відпочити від стресів 8 тижнів. Ось ми і чекаємо, коли цей термін закінчиться. Як тільки лікарі скажуть, що можна її турбувати, ми з обвинуваченням відразу до неї прийдемо. У нас для цього все готово», - сказав він.

Сьогодні, 17 вересня, захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що захист подав до лондонського суду позов до Р.Кузьміна із вимогою спростувати розповсюджену ним неправдиву інформацію про екс-прем’єра.