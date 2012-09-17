Адвокат: Записи Мельниченка не можуть бути доказами у справі Щербаня

Записи колишнього майора Управління державної охорони України Миколи Мельниченка не можна використовувати як докази у справі про вбивство народного депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.

Про це в ефірі Радіо «Свобода» заявив Дмитро Поїзд - адвокат одного із засуджених за вбивство Є.Щербаня Вадима Болотських.

«Якщо є докази того, що плівки отримані незаконним шляхом, а це так, то ці докази не можуть бути долучені до матеріалів справи і на них не може ґрунтуватися обвинувачення», – зазначив Д.Поїзд.

Він додав, що М.Мельниченко не може давати оцінку записам, які він зробив. «Мельниченко – технар, а не юрист. Лише юрист може дати оцінку доказам», - наголосив адвокат.

Д.Поїзд також зазначив, що М.Мельниченко мав би раніше передати Генпрокуратурі записи, що стосуються вбивства Є.Щербаня. «Він мав би передати ці записи у Генпрокуратуру, коли розслідувалася справа», – наголосив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня М.Мельниченко на своїй сторінці у Фейсбук написав, що колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко у 1996 році організував вбивство народного депутата і бізнесмена Є.Щербаня, а екс-прем’єр-міністр Ю.Тимошенко і партнер П.Лазаренка по бізнесу Петро Кириченко нібито оплатили послуги кілера.

У ВО «Батьківщина» слова М.Мельниченка спростували і заявили, що його заява підготовлена на замовлення Адміністрації Президента України.