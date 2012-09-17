Побили ще одного кандидата в депутати

Про це УНІАН повідомили у Народній партії.

За їх даними, це сталося у ніч з 15 на 16 вересня.

«Біля власного будинку його побили троє молодиків, вимагаючи припинити участь у виборчій кампанії. Наразі лідер ніжинських народників перебуває у лікарні у важкому стані», - йдеться в заяві партії.

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У Народній партії стверджують, що І.Пучка є одним із фаворитів виборчих перегонів в окрузі і має всі шанси потрапити до наступного складу ВР. «Очевидно, саме це не дає спокою його опонентам, які замість того, щоб намагатися законними діями збільшити кількість своїх симпатиків, вдалися до криміналу і вирішили усунути незручного конкурента», - зазначається в заяві.

У зв’язку з цим Народна партія вимагає від правоохоронних органів невідкладного та результативного розслідування ситуації з нападом на І.Пучку та притягнення винних до кримінальної відповідальності.