Побили ще одного кандидата в депутати
На Чернігівщини невідомі побили депутата Ніжинської міської ради, кандидата у депутати від Народної партії Ігоря Пучку.
Про це УНІАН повідомили у Народній партії.
За їх даними, це сталося у ніч з 15 на 16 вересня.
«Біля власного будинку його побили троє молодиків, вимагаючи припинити участь у виборчій кампанії. Наразі лідер ніжинських народників перебуває у лікарні у важкому стані», - йдеться в заяві партії.
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У Народній партії стверджують, що І.Пучка є одним із фаворитів виборчих перегонів в окрузі і має всі шанси потрапити до наступного складу ВР. «Очевидно, саме це не дає спокою його опонентам, які замість того, щоб намагатися законними діями збільшити кількість своїх симпатиків, вдалися до криміналу і вирішили усунути незручного конкурента», - зазначається в заяві.
У зв’язку з цим Народна партія вимагає від правоохоронних органів невідкладного та результативного розслідування ситуації з нападом на І.Пучку та притягнення винних до кримінальної відповідальності.