Янукович відкрив школу, яку будували 23 роки

Влада докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити дітям, які проживають у сільській місцевості, якісну освіту.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час відкриття нової школи в селі Троїцьке Одеської області, повідомляє прес-служба глави держави.

«Майбутнє України - наші діти. Ми повинні діяти справедливо по відношенню до дітей, які живуть на селі, - створювати умови для отримання ними якісної освіти», - сказав Президент.

Під час відкриття новозбудованої школи в селі Троїцьке Біляївського району Одеської області, глава держави перерізав символічну стрічку та оглянув приміщення школи - бібліотеку з читальним залом, спортивний та актовий зали, розраховану на 250 місць їдальню. В.Янукович також поспілкувався з першокласниками.

«Ми організуємо все так, щоб ця школа стала однією з кращих сільських шкіл в Україні», - сказав Президент, вітаючи дітей, батьків і педагогів із відкриттям нового навчального закладу.

Глава держави передав школярам обладнання для комп’ютерного класу та тисячу примірників навчальної літератури.

Будівництво нового приміщення Троїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів розпочалося в 1989 році. За результатами робочої поїздки до Одеської області 17 листопада 2011 року Президент України дав доручення вивчити питання щодо можливості надання у 2012 році державної фінансової підтримки для завершення будівництва школи.