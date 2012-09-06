Азаров хоче відкрити китайську школу

Як передає кореспондент УНІАН, із такою пропозицією він виступив сьогодні в ході зустрічі із заступником голови постійного комітету Всенародних зборів народних представників КНР Чень Чжилі.

«Я пропоную Вам подумати про створення робочої групи з розробки шкільних підручників китайської мови, а також створення в Україні спеціалізованої школи з китайською мовою викладання», - сказав М.Азаров.

М.Азаров підкреслив, що на сьогоднішній день торгово-економічні відносини між Україною та Китаєм розвиваються достатньо активно. Двосторонній товарооборот у 2012 році може перевищити 9 млрд доларів, і на даний момент необхідно приділити більше уваги розвитку відносин у сфері культури й освіти.

За словами М.Азарова, Україна продовжує займати позицію визнання одного Китаю. «Ми стоїмо принципово на позиції одного Китаю. Й Україна має справу лише з одним урядом – це уряд КНР», - сказав М.Азаров.