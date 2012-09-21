"Борг Тимошенко" Москві знову потрапить до суду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України, яке забезпечує представництво інтересів уряду у цій справі.

У повідомленні нагадується, що за результатами розгляду справи рішенням Господарського суду Києва від 19 вересня 2012 року позов Міністерства оборони РФ було задоволено частково та стягнуто з державного бюджету України шляхом безспірного списання Державною казначейською службою України з будь-якого рахунку 3 млрд 113 млн 053 тис. 506 грн 26 коп.

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Прийняте судом рішення буде оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного господарського суду в строки, визначені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Правові аргументи при апеляції будуть викладені в апеляційній скарзі, яка готується.

Водночас правова позиція уряду була викладена у відзиві та доповненнях до нього, які були подані під час розгляду справи Господарським судом міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації ЄЕСУ і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. (близько 390 млн дол.).

Суддя підкреслив, що рішення суду набирає чинності у випадку, якщо не буде подано апеляційну скаргу. В разі ж розгляду такої скарги й підтвердження даного рішення суду, воно набирає чинності після рішення апеляційної інстанції.

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Довідка УНІАН. Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує як третя особа на стороні відповідача.

Тим часом Київський райсуд Харкова розглядає справу за звинуваченням екс-прем'єра, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко в махінаціях в рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.

Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем'єром України Ю.Тимошенко збитків у 19,5 млн грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальна справа проти Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ була незаконно закрита в 2005 році під тиском у той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко головою уряду.

В Об'єднаній опозиції "Батьківщина" вважають повідомлення про борги корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ спробою влади напередодні виборів очорнити ім'я Ю.Тимошенко.