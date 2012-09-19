Турчинов: влада після виборів скасує судове рішення про начебто борги ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник центрального виборчого штабу Об'єднаної опозиції “Батьківщина” Олександр Турчинов заявив сьогодні під час брифінгу.

“Українська держава не заплатить Російській Федерації жодної копійки за цією справою. Більше того, по завершенню виборчого процесу апеляційна чи касаційна інстанція скасує це рішення на підставі дійсно неіснуючих гарантій, яких немає навіть в позові Російської Федерації”, - сказав О.Турчинов.

За словами О.Турчинова, подібне рішення суду є “брудною технологією”, спрямованою, в першу чергу, проти Юлії Тимошенко та опозиції.

“Приймаючи таке рішення, українська влада тепер буде розповідати протягом часу, що залишився на виборчу кампанію, що вони змушені не платити пенсії, зарплати, які вони і так не здатні платити через економічну кризу, але будуть прикриватися тим, що вони змушені повертати якісь неіснуючі борги”, - наголосив О.Турчинов.

Він зауважив, що підтвердження цього всі зможуть вже найближчим часом побачити на політичних ток-шоу та в новинах. Крім того, він не виключив, що цю тему навіть активно Партія регіонів буде використовувати в своїх політичних рекламних роликах. “Це ще раз говорить про те, наскільки вони бояться лідера опозиції Юлію Тимошенко. Вони готові торгувати державою, приймати абсурдні рішення, аби мати можливість такі речі використовувати в чергових справах проти Юлії Тимошенко”, - сказав О.Турчинов.

Він наголосив, що рішення суду “було продиктоване Адміністрацією Президента”, оскільки всі суди сьогодні підпорядковуються главі держави.

Керівник центрального виборчого штабу наголосив, що відповідне рішення виглядає дивним з огляду на те, що згідно з листом міністра юстиції України Олександра Лавриновича, немає інформації про наявність будь-якої заборгованості ЄЕСУ перед Міноборони Росії. “Більше того, коли розпочався цей судовий фарс, офіційний представник Кабміну в судовій залі проголосив, що “уряд спростовує існування державних гарантій щодо можливості стягнення державного боргу у справі ЄЕСУ”, - сказав О.Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня, Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України" і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. (близько 390 млн дол.).

Суддя підкреслив, що рішення суду набирає чинності у випадку, якщо не буде подано апеляційну скаргу. В разі ж розгляду такої скарги й підтвердження даного рішення суду, воно набирає чинності після рішення апеляційної інстанції.

Довідка УНІАН. Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона зажадала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує як третя особа на стороні відповідача.

Тим часом Київський райсуд Харкова розглядає справу за звинуваченням екс-прем'єра, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко в махінаціях в рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.

Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем'єром України Ю.Тимошенко збитків у 19,5 млн грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальна справа проти Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ була незаконно закрита в 2005 році під тиском у той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко головою уряду.