ЗМІ: ПР переконує, що українська мова не дасть дітям вирости грамотними (відео)
18:01, 22 вересня 2012Політика
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Партія регіонів рекламує себе в Криму, використовуючи для цього протиставлення української і російської мов, мовляв діти, які ходять до українських садочків, ніколи не виростуть грамотними.
Агітаційний ролик транслюється на державному телебаченні Криму, пише ТСН.
Героїня ролика скаржиться на те, що її дитина змішує слова з обох мов. Вона хвилюється, що її дитя виросте безграмотним.
"Мій синочок половину слів говорить українською, половину - російською. Взагалі не зрозуміло якою мовою він після цього садка вчитися буде. Вдома все ж російською. Так він грамотним ніколи не стане", - робить висновок жінка з ролика.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Криму з'явилися білборди ПР із гаслом "Російська мова - від регіональної до другої державної".
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