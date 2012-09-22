ЗМІ: ПР переконує, що українська мова не дасть дітям вирости грамотними (відео)

Агітаційний ролик транслюється на державному телебаченні Криму, пише ТСН.

Героїня ролика скаржиться на те, що її дитина змішує слова з обох мов. Вона хвилюється, що її дитя виросте безграмотним.

"Мій синочок половину слів говорить українською, половину - російською. Взагалі не зрозуміло якою мовою він після цього садка вчитися буде. Вдома все ж російською. Так він грамотним ніколи не стане", - робить висновок жінка з ролика.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Криму з'явилися білборди ПР із гаслом "Російська мова - від регіональної до другої державної".

