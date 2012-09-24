Адвокат Тимошенко: Партія регіонів намагалася вплинути на Сенат США

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, коментуючи ухвалену 22 вересня Сенатом США резолюцію.

«Неправда, що МЗС не займалося блокуванням цієї резолюції. Займалося. Представники МЗС оббивали пороги офісів сенаторів, я бачив це особисто. Представники Партії регіонів робили те саме: вони шукали бодай одного сенатора, який би був готовий у цій ситуації просто сказати: «Я навіть не заперечую, я прошу відкласти», - сказав він.

За словами С.Власенко, щоб Сенат США відклав розгляд резолюції щодо України, необхідно, аби питання до неї мав хоча б один сенатор.

«Всі члени Сенату висловилися за резолюцію. Щоб ця резолюція була відкладена, Партії регіонів достатньо було знайти одного сенатора, одного зі ста, і резолюція була б відкладена», - наголосив С.Власенко.

За його словами, Сенат звернувся до Держдепартаменту Сполучених Штатів «з вимогою щодо обмеження в’їзду на територію США тих осіб, які прямо причетні до політичних репресій в України».

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Крім цього, захисник зазначив, що в резолюції міститься вимога звільнити Ю.Тимошенко.

Як повідомлялося, 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію щодо України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою ввести персональні санкції до людей, причетних до політичних репресій в Україні.

У свою чергу в МЗС України заявили, що не вважають за доцільне коментувати резолюцію, прийняту Сенатом США, бо вона має декларативний характер.