Опозиція скаже Держдепу, кого з українських посадовців не впускати у США

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав захисник екс-прем’єр-міністра, народний депутат України Сергій Власенко.

«Ми звернемося до Державного департаменту як Об’єднана опозиція із нашим баченням ситуації, із нашим варіантом списку, але остаточне рішення буде приймати, звичайно ж, Державний департамент Сполучених Штатів Америки», - сказав С.Власенко.

На його думку, список до списку українських посадовців, яким слід обмежити в’їзд на територію США, мають увійти найвищі посадові особи, керівники правоохоронних органів, прокурори, слідчі, судді, причетні до справи Ю.Тимошенко.

С.Власенко висловив переконання, що Держдепартамент США підтримає резолюцію Сенату США щодо України.

Водночас він висловив думку, що навіть якщо Держдеп США ухвалить список осіб, яким буде обмежено в’їзд, цей список навряд чи буде обнародуваний. «Я не переконаний, що ці списки будуть публікуватися», - зауважив С.Власенко.

Він також не спрогнозував, коли Держдепартамент США може прийняти таке рішення.