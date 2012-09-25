Хорошковський: ув'язнення Тимошенко пішло на користь судовій системі

Про це заявив перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи позицію Європейської комісії щодо звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

"Позиція Єврокомісії в цьому плані вона достатньо послідовна", - зазначив він.

"З іншого боку ми говоримо не виключно про справу Тимошенко, ми говоримо про проблему, яку ми називаємо "вибіркове правосуддя".

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І саме цей аспект є ключовим, тому що, звичайно, як би не висока і не поважна була особа бувшого прем’єр-міністра України, все таки наше завдання створити умови, перш за все, законодавчого характеру, які унеможливлять взагалі подібні ситуації, або додадуть поваги до українського суду", - цитує Українська правда.

При цьому відповідаючи на запитання, чи визнає він, що до Тимошенко було застосоване "вибіркове правосуддя", Хорошковський уточнив: "Я говорю лише те, що до Тимошенко застосовувалося застаріле правосуддя. Тобто та ситуація, і та судова система, яка була сформована на протязі останніх 20 років, після Радянського Союзу".

"На сьогоднішній день, саме завдяки такій увазі, в тому числі і до справи Тимошенко, хоча не тільки завдяки цій справі, ми пройшли достатньо швидко шлях перетворень кримінальної юстиції, який фактично зняв введення в дію нового Кримінально-процесуального кодексу, ми побачимо нову країну. Я впевнений в цьому", - підсумував він.