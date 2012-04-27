Хорошковський запевняє, що не шантажував Європу звільненням Тимошенко

За його словами, Україна готова говорити про зміну законодавства, що стосується Тимошенко, якщо це буде єдиною проблемою між Україною і Європою.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Це інтерпретація журналістом моїх слів, що, можливо, відбулася через непорозуміння або нюанси перекладу. Мої слова були вирвані з контексту, і їхній зміст був перекручений", - сказав Хорошковський.

"У результаті те, що я прочитав, виглядає як шантаж, що в принципі неприйнятно й не властиво моєму стилю спілкування. Більше того, це не мало сенсу, оскільки я перебував у колі журналістів, і моє завдання було пояснити свою позицію, а не чогось вимагати", - пояснив він.

За словами Хорошковского, він мав на увазі те, що "сьогоднішній порядок денний з Європейським союзом не складається з одного пункту про Юлію Тимошенко, у цьому переліку стоїть ряд питань, у тому числі щодо фінансової допомоги, технічної допомоги, по секторальних угодах і так далі".

"І, крім іншого, цей порядок денний має політичне наповнення, пов'язане зі справою Юлії Тимошенко. І, безумовно, на шляху до нашої стратегічної мети - приєднання до Європи - цей пункт однаково буде вирішений і вичерпаний", - сказав Хорошковський.

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Як повідомило сьогодні інтернет-видання EurActiv, на запитання західних журналістів, чи зміна законодавства може вирішити проблему Ю.Тимошенко, він сказав, що як юрист проти адаптації законодавства для задоволення потреб однієї особи, "але я впевнений, що коли ця проблема стане головною перешкодою нашій стратегії руху до Європейського Союзу, більшість в парламенті зможе схвалити надзвичайні рішення в цьому плані".

На прохання EurActiv деталізувати, він сказав: “Якщо ви підпишете угоду про асоціацію, ми звільнимо Ю.Тимошенко”, він посміхнувся, зазначивши, що не може додати нічого більше до того, що сказав”, - пише видання про розмову В.Хорошковського з іноземними журналістами, акредитованими в Брюсселі під час сніданку 25 квітня.