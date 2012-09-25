У Луценка в колонії відкрилися 4 виразки

«У нього відкрилися 4 виразки. Але на крайній випадок у Юрія Віталійовича є з собою 4 уколи зі знеболюючим», - розповіла Сарган газеті "Сегодня".

За її словами, в одному з недавніх листів з в'язниці Луценко повідомив, що йому доручать клеїти поштові конверти. «Для рукавиць, про які говорили, що їх буде шити Луценко, немає брезенту», - зазначила співрозмовниця.

Також Сарган повідомила, що в колонії тривають проблеми з телефонним зв'язком.

«Він телефонував, щоб продиктувати свої тези. Доходячи до слів БЮТ або «Батьківщина», він лише виголошував першу букву «Б», і відразу переривався зв'язок. І так разів 15-20. А останні півтора тижні зі зв'язком взагалі були проблеми - телефони працювали з перебоями».

Тюремники, в свою чергу, говорять, що приводів для тривоги у Луценка немає.

«Юрій Луценко перебуває під постійним наглядом медперсоналу. Жодних скарг, побажань та заяв на адресу адміністрації колонії від засудженого не надходило», - повідомив прес-центр Держпенітенціарної служби.

А ось проблем зі стаціонарним телефонним зв'язком у ДПтСУ не заперечують: «Через пошкодження телефонного кабелю зв'язок в охоронюваній зоні не працює. Ведуться ремонтні роботи, завершення яких заплановане на 26 вересня».