ЗМІ: Банкова хоче вивести Лавриновича з Вищої Ради юстиції

За інформацією видання “Коммерсант-Украина” (№148 від 25 вересня), проект змін до ст. 131 Конституції, яка присвячена Вищій раді юстиції, направлять до Конституційної асамблеї, а також на експертизу до Ради Європи.

Йдеться про новий порядок формування ради, що складається з 20 членів. Зараз за посадою до її складу входять голова Верховного суду, міністр юстиції та генеральний прокурор. По три людини до ВРЮ призначають Верховна Рада, Президент України, з'їзди суддів, адвокатів і представників вищих юридичних навчальних закладів і наукових установ. Ще двох членів обирає Всеукраїнська конференція представників прокуратури.

Проектом передбачається, що більшість у ВРЮ - 14 із 20 осіб - представлятиме суддівський корпус. Зокрема, 11 членів обиратимуться з'їздом суддів, ще троє - голови Верховного й Конституційного судів, а також голова Ради суддів - входитимуть до складу ВРЮ за посадою. Крім того, в раді присутній лише один представник органів прокуратури - генеральний прокурор.

Документ також передбачає введення до ВРЮ Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. При цьому з її складу буде виведено міністра юстиції. Ще по двоє членів ради призначатимуть з'їзд представників вищих юридичних навчальних закладів і наукових установ і з'їзд адвокатів.